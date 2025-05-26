Макрон получил по лицу от жены во время визита во Вьетнам. В окружении объяснили – видео

В окружении президента заявили, что этого недостаточно для конспирологических теорий

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/POOL MAXPPP)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вероятно, получил пощечину от супруги Бриджит Макрон во время выхода из самолета во Вьетнаме. В окружении французского лидера сообщили, что между ним и первой леди мог произойти обычный супружеский спор, передает BFM TV.

На кадрах, которые удалось заснять журналистам, видно, как двери самолета с президентом Франции и первой леди открываются и за ними виден силуэт Макрона. В этот момент рука его супруги сделала жест, похожий на удар по лицу, от которого французский лидер увернулся.

После этого президентская чета начала спускаться по лестнице. Отмечается, что Макрон, как обычно, протянул жене руку, но она не подала ее и держалась за поручень трапа.

"C’était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C’est un moment de complicité" indique l’entourage d’E.Macron suite à de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Après avoir démenti, dans un premier… pic.twitter.com/diFhy5nFxN — Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) May 26, 2025

Как рассказал в комментарии BFM TV человек, близкий к президенту Франции, между Макроном и женой произошла "супружеская ссора".

"Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз разряжались перед началом поездки, переговариваясь. Это был момент соучастия. И этого было не достаточно, чтобы дать пищу для конспирологов", – заявил он.

Макрон и супруга 25 мая прибыли во Вьетнам в рамках турне по Юго-Восточной Азии, которое продлится около недели и завершится 30 мая визитом в Индонезию, а затем в Сингапур. 26 мая у Макрона запланирована встреча с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом и генеральным секретарем Коммунистической партии То Ламом.