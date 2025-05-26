Макрон отримав по обличчю від дружини під час візиту до В'єтнаму. В оточенні пояснили – відео

В оточенні президента заявили, що цього недостатньо для конспірологічних теорій

Емманюель Макрон (Фото: EPA/POOL MAXPPP)

Президент Франції Емманюель Макрон, ймовірно, отримав ляпаса від дружини Бріджіт Макрон під час виходу з літака у В'єтнамі. В оточенні французького лідера повідомили, що між ним та першою леді могла статися звичайна подружня суперечка, передає BFM TV.

На кадрах, які вдалося зняти журналістам, видно, як двері літака з президентом Франції та першої леді відчиняються і за ними видно силует Макрона. У цей момент рука його дружини зробила жест, схожий на удар по обличчю, від якого французький лідер ухилився.

Після цього президентське подружжя почало спускатися сходами. Зазначається, що Макрон, як завжди, простяг руку дружині, але вона не подала її та трималася за поручень трапа.

"C'était un moment où le president et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité" indique l'entourage d'E. Après avoir démenti, dans un premier… pic.twitter.com/diFhy5nFxN — Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) May 26, 2025

Як розповіла у коментарі BFM TV людина, близька до президента Франції, між Макроном і дружиною сталася "подружня сварка".

"Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розряджалися перед початком поїздки, переговорюючись. Це був момент співучасті. І цього було недостатньо, щоб дати їжу конспірологам", – заявив він.

Макрон і дружина 25 травня прибули до В'єтнаму в рамках турне Південно-Східною Азією, яке триватиме близько тижня і завершиться 30 травня візитом до Індонезії, а потім до Сінгапуру. 26 травня у Макрона запланована зустріч із президентом В'єтнаму Ліонгом Кіонгом та генеральним секретарем Комуністичної партії То Ламом.