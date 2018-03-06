USD:  26.50  26.84   EUR:  32.46  33.11  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Дело против Нетаньяху: экс-секретарь идет на сделку со следствием

06.03.2018 04:30
Главу правительства Израиля подозревают в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием
Дело против Нетаньяху: экс-секретарь идет на сделку со следствием
Биньямин Нетаньяху (фото - flickr/Amos Ben Gershom, GPO)
Бывший пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нир Хефетз пошел на сделку со следствием по коррупционному делу в отношении главы правительства страны Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении полиции, обнародованном  Минюстом Израиля, передает Reuters.

"Прошлой ночью было подписано соглашение со следствием относительно государственного свидетеля между Отделами по расследованиям, разведке и мониторингу коммерции Комиссии по ценным бумагам Израиля и Отделом по расследованию национальных экономических преступлений полиции Израиля и между Ниром Хефетзом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Хефетз является одним из подозреваемых по делу о вероятном предоставлении преференций на законодательном уровне крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Bezeq.

Также сказано, что в прошлую пятницу полиция впервые провела допрос Нетаньяху и его супруги Сары в рамках расследования.

Израильская полиция ранее объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по результатам расследования двух уголовных дел.

Читайте также: В Австрии расследуют покупку экс-министром обороны Eurofighter

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 