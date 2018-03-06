Дело против Нетаньяху: экс-секретарь идет на сделку со следствием
"Прошлой ночью было подписано соглашение со следствием относительно государственного свидетеля между Отделами по расследованиям, разведке и мониторингу коммерции Комиссии по ценным бумагам Израиля и Отделом по расследованию национальных экономических преступлений полиции Израиля и между Ниром Хефетзом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Хефетз является одним из подозреваемых по делу о вероятном предоставлении преференций на законодательном уровне крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Bezeq.
Также сказано, что в прошлую пятницу полиция впервые провела допрос Нетаньяху и его супруги Сары в рамках расследования.
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