Дело против Нетаньяху: экс-секретарь идет на сделку со следствием

"Прошлой ночью было подписано соглашение со следствием относительно государственного свидетеля между Отделами по расследованиям, разведке и мониторингу коммерции Комиссии по ценным бумагам Израиля и Отделом по расследованию национальных экономических преступлений полиции Израиля и между Ниром Хефетзом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Хефетз является одним из подозреваемых по делу о вероятном предоставлении преференций на законодательном уровне крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Bezeq.

Также сказано, что в прошлую пятницу полиция впервые провела допрос Нетаньяху и его супруги Сары в рамках расследования.

Израильская полиция ранее объявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по результатам расследования двух уголовных дел.

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