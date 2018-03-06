Британия может отказаться от участия в ЧМ-2018 в России - Джонсон

По словам Джонсона, участие Великобритании в ЧМ в РФ не может "идти в нормальном ритме", если будет доказана причастность РФ к инциденту со шпионом

Великобритания может отказаться от участия в 21-м чемпионате мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, передает Bloomberg.

"Участие Великобритании в Кубке мира в России не может "идти в нормальном ритме", если появятся доказательства причастности России к инциденту с бывшим шпионом", - отметил Джонсон.

Ранее сегодня Джонсон назвал происшествие с бывшим сотрудником российской разведки Сергеем Скрипалем в Солсбери "тревожным инцидентом" и заявил, что Великобритания будет продолжать настаивать на продлении санкций против РФ.

Вчера, 5 марта, в британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

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