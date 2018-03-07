Сборная Англии не откажется от участия в ЧМ-2018 в России - Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что бойкот чемпионата мира по футболу, финал которого должен пройти в этом году в России, может касаться членов британского правительства, но не самой футбольной сборной. Об этом сообщает Mirror.
"В зависимости от того, что происходит в расследовании нападения на двух людей, имевшее место в Солсбери, правительству, возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о том, должны ли министры и другие сановники присутствовать на чемпионате мира в России", - сказала Иэй сегодня, выступая в Палате общин.
Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон в связи с возможным отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери заявил, что Великобритания может отказаться от участия в 21-м чемпионате мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Согласно сообщению Mirror, позже помощники Джонсона уточнили, что он имел в виду "чиновников и сановников", а не сборную Англии.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:40
-
17:04
-
17:22
-
17:15
-
16:06
Новости партнеров
- 56449
- 26813
- 23903
- 20614
- 20305