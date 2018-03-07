Сборная Англии не откажется от участия в ЧМ-2018 в России - Мэй

Речь может идти только об отказе от посещения финала чемпионата мира в РФ государственных чиновников и членов правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уточнила, что бойкот чемпионата мира по футболу, финал которого должен пройти в этом году в России, может касаться членов британского правительства, но не самой футбольной сборной. Об этом сообщает Mirror.

"В зависимости от того, что происходит в расследовании нападения на двух людей, имевшее место в Солсбери, правительству, возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о том, должны ли министры и другие сановники присутствовать на чемпионате мира в России", - сказала Иэй сегодня, выступая в Палате общин.

Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон в связи с возможным отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери заявил, что Великобритания может отказаться от участия в 21-м чемпионате мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Согласно сообщению Mirror, позже помощники Джонсона уточнили, что он имел в виду "чиновников и сановников", а не сборную Англии.

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