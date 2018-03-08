В Дании начался суд над подозреваемым в убийстве журналистки

В убийстве Ким Валль подозревают изобретателя Петера Мадсена

В Дании сегодня, 8 марта, 47-летний изобретатель Петер Мадсен, которого подозревают в убийстве журналистки Ким Валль на его подводной лодке, предстанет перед городским судом Копенгагена. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Его обвиняют в убийстве, расчленении, неподобающем обращении с трупом и сексуальных действиях "особо опасного характера".

Мадсен отрицает свою вину в убийстве, но признался, что расчленил труп девушки и выбросил части тела в море.

Если изобретателя признают виновным, ему грозит пожизненный тюремный срок.

10-11 августа 2017 года затонула затонула крупнейшая в мире частная подлодка UC3 Nautilus. Капитана Петера Мадсена спасли, а журналистка Ким Валль, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Обезглавленный и без конечностей ее торс нашли в море около Копенгагена спустя 11 дней. Капитан отрицает убийство и расчленение тела. По его словам, он держал крышку люка, но та соскользнула и ударила Валль по голове, убив журналистку. Мадсен заявил, что "похоронил ее по морскому обычаю".

4 октября стало известно, что на компьютере Мадсена обнаружили видеозаписи с пытками и обезглавливанием женщин.

Материал LIGA.net: Кошмар в водах Балтийского моря: что известно о гибели Ким Валль

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