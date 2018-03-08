Диалог о возвращении РФ в ПАСЕ могут поручить депутату Швейцарии

Лилиан Мори Паскье неоднократно критиковала Россию за агрессию против Украины и сужение демократических свобод внутри РФ

Уже есть предварительные договоренности, кто возглавит диалог о возвращении России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщает издание Европейская правда.

Ожидается, что уже весной президент ПАСЕ Микеле Николетти покинет пост. После этого группа социалистов, которой по квоте принадлежит должность президента, номинирует в качестве следующего президента швейцарскую депутатку Лилиан Мори Паскье, которая сейчас возглавляет данную группу. В апреле ее должны утвердить на этой должности.

Мори Паскье была докладчицей ПАСЕ по российскому вопросу и неоднократно критиковала РФ за агрессию против Украины и сужение демократических свобод внутри России. Она была одним из авторов совместного заявления докладчиков ПАСЕ с требованием к РФ об освобождении Надежды Савченко.

В то же время, Мори Паскье выступает за сохранение диалога с РФ, в том числе в рамках ассамблеи. В случае, если ее утвердят ли в качестве президента, именно она возглавит специальный комитет, который договаривается о снятии политических санкций с российской делегации.

5 марта 2018 года сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы должны будут сменить президента, так как Николетти проиграл на парламентских выборах в Италии.

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