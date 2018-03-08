В Турции провели задержания: готовили нападение на посольство США
Турецкая полиция задержала в городе Адана 13 мужчин по подозрению к подготовке нападения на посольство США в Анкаре. Об этом сообщает Daily Sabah.
Рейды спецназа штурмовали несколько зданий в городе и задержали подозреваемых.
Среди задержанных - 12 граждан Сирии.
В Анкаре повысили уровень безопасности в связи с полученными разведданными о возможности теракта в районе посольства США и местах, где собираются американские граждане. 5 марта посольство США в Анкаре закрыли для общественности из-за угрозы безопасности.
После этого турецкая полиция задержала четырех подозреваемых членов террористической группировки Исламское государство.
28 декабря 2017 года власти США и Турции приняли решение о снятии взаимных ограничений на выдачу виз.
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