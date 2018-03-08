В НАТО анонсировали крупнейшие со времен холодной войны учения

Учения при участии 45 тыс военных пройдут в октябре у берегов Норвегии. В НАТО в связи с этим ожидают "демарши и иные действия" со стороны РФ

На осень этого года НАТО запланировал проведение крупнейших со времен холодной войны учения под названием Trident Juncture. Об этом сообщил американский генерал Роберт Неллер, командующий Корпусом морской пехоты, во время слушаний в финансовом комитете палаты представителей Конгресса.

В учениях в октябре этого года примут участие около 45 тыс военных из стран-членов НАТО, а также корабли и самолеты. Они будут противодействовать "атаке" у берегов Норвегии.

Неллер также заявил, что ожидает "демарши и иные действия" со стороны России в ответ на эти учения. По его словам, это покажет "серьезность стратегии США, а также то, что наши союзники в Европе хотят видеть нас там".

Ранее сегодня сообщалось, что в Черное море вошел американский десантный корабль USS Oak Hill LSD-51 для участия в американо-румынских учениях Spring Storm 2018.

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