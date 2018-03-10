Белый дом назвал условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Американский президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов по исполнению Пхеньяном своих обещаний

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться только при условии "конкретных шагов" со стороны Пхеньяна. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс во время брифинга 9 марта.

"Кампанию максимального давления (на КНДР - ред.) мы не прекратим. Мы не собираемся отступать или вносить какие-либо изменения в это. Мы продолжим в этом направлении, и мы не собираемся проводить эту встречу, пока не увидим конкретные действия, которые соответствуют словам и риторике Северной Кореи", - заявила официальный представитель Белого дома.



Сандерс уточнила, что время или место еще не установлены. "Эти вещи еще предстоит определить", - добавила она.

По ее словам, президент США надеется, что давление на Северную Корею поможет добиться "определенного прогресса".



Пресс-секретарь напомнила, что Пхеньян пообещал избавиться от ядерного оружия и прекратить ядерные и ракетные испытания.



"Послание южнокорейской делегации состоит в том, что они будут денуклеаризованы. И это наша конечная цель". - сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

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