USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп: Соглашение с КНДР "в работе"

10.03.2018 11:31
Вчера в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года
Трамп: Соглашение с КНДР "в работе"
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Северной Кореей "в работе". Об этом он написал в Twitter.

"Соглашение с Северной Кореей очень важно, и оно в работе. Это будет очень хорошо для мира, если (это соглашение, - ред.) будет достигнуто. Время и место должны быть определены", - написал Трамп

Вчера в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 