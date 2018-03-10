Трамп: Соглашение с КНДР "в работе"

Вчера в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Северной Кореей "в работе". Об этом он написал в Twitter.

"Соглашение с Северной Кореей очень важно, и оно в работе. Это будет очень хорошо для мира, если (это соглашение, - ред.) будет достигнуто. Время и место должны быть определены", - написал Трамп

Вчера в Белом доме сообщили, что Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до мая текущего года.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.