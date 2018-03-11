В Восточной Гуте за три недели погибли свыше тысячи человек

По данным сирийского наблюдательного совета по правам человека, среди погибших - минимум 215 детей

В результате бомбардировок союзными войсками режима Башара Асада в сирийской Восточной Гуте за три недели погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR, - ред.), передает Deutsche Welle.

По данным SOHR, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны.

Еще шестеро жертв - в Харасте-эль-Басале и Ирбине.

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Как отмечает гуманитарная организация Белые каски, впервые в Сирии погибла женщина-волонтер.

Это произошло во время авиаудара в провинции Идлиб.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

Совет безопасности ООН вновь отложил голосование за резолюцию о прекращении огня в Сирии из-за позиции России, требующей внести правки в проект документа. Резолюцию могут вынести на голосование сегодня, 24 февраля.

Восточная Гута окружена со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников, среди которых и российские военные. Район находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская Джебхат ан-Нусра. Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.

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