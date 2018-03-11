Си Цзиньпину разрешили править Китаем пожизненно

Каденция председателя КНР отныне не ограничивается двумя пятилетними сроками; соответствующие поправки к Конституции Китая утвердил парламент страны

Действующий председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин больше не ограничен в сроках своей каденции и может свободно переизбираться на должность главы государства каждые пять лет. Соответствующие изменения в Конституцию КНР внесло Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган страны, сообщает служба Би-би-си.

За данное решение проголосовали 2958 делегатов, против - двое, еще трое воздержались.

С 1990-х годов продолжительность пребывания в должности председателя КНР была ограничена двумя пятилетними сроками. Эта норма Конституции была своеобразной гарантией коллективного управления страной и предохранителем от появления авторитарного лидера наподобие Мао Цзэдуна.

С предложением отменить это ограничение в феврале 2018 года выступил Центральный комитет Компартии Китая. Сегодня, 11 марта, оно было одобрено Всекитайским собранием народных представителей, хотя все решения этого органа носят формальный характер - реальной властью в КНР обладает партийное руководство.

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До сегодняшнего решения срок полномочий Си Цзиньпина ограничивался 2023 годом. Однако, отмечают СМИ, в настоящее время китайский лидер сосредоточил в своих руках такую власть, "какую здесь не видели уже много десятилетий", и не намерен передавать ее кому-либо.

Председателя КНР каждые пять лет избирает все то же Всекитайское собрание народных представителей.

В ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с Си Цзиньпином они могут разрешить "все проблемы мира", а не только вопрос Северной Кореи.

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