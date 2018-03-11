Запрет на торговлю: в Польше не работает большинство магазинов

В Польше магазины будут работать на выходных только в первое и последнее воскресенье месяца

Сегодня в Польше не работает большинство магазинов согласно новому закону о запрете торговли по воскресеньям. Об этом сообщает TVN 24.

По данным СМИ, 11 марта - первое воскресенье, когда поляки не смогли сделать покупки в крупных супермаркетах.

Только две недели в месяц магазины будут работать: в первое и последнее воскресенье каждого месяца.

Таким образом, в 2018 году поляки смогут осуществить покупки в 21 воскресенье.

В запрете на торговлю есть исключения, которые не распространяются на пекарни, кондитерские изделия, магазины мороженого, АЗС, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, магазины сувениров, прессы, а также билеты на общественный транспорт, табачные изделия, купоны азартных игр и взаимные ставки, почтовые отделения.

Разрешена торговля в режиме онлайн. Запрет не распространяется на магазины в гостиницах и на торговлю на ярмарках.

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