Отравление Скрипаля: в Британии проведут заседание Совбеза

Спецслужбы Великобритании установили, какое нервно-паралитическое вещество использовали для отравления экс-шпиона РФ, но пока не называют его

В Великобритании 12 марта состоится заседание Совета национальной безопасности Великобритании, на котором обсудят дело об отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Радио Свобода.

На заседании будет председательствовать премьер-министр Тереза ​​Мэй с участием должностных лиц, которые владеют информацией о ходе расследования.

Нынешнее заседание британского Совета безопасности пройдет на следующий день после того, как главный врач Великобритании сообщила, что следы нервно-паралитического вещества, которое использовалось для отравления Скрипаля и его дочери, были найдены в пабе и ресторане в городе Солсбери, который они посещали перед тем, как их состояние здоровья резко ухудшилось.

По данным британских спецслужб, они установили, какое нервно-паралитическое вещество использовали для отравления, но пока не называют его.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

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