Великобритания дала Путину сутки на объяснения по Скрипалю

Британский премьер заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочери Юлии. Об этом она сказала в парламенте, сообщает Reuters.

Мэй считает, что либо российское государство непосредственно ответственно за отравление, либо позволило отравляющему веществу попасть в руки других.

Согласно сообщению ВВС, британский премьер заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам Мэй, вещество нервно-паралитического действия, которым был отравлен бывший российский разведчик, - это вещество нового поколения под названием "Новичок".

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - заявила Мэй.

Также она заявила, что дает России время до вторника для предоставления объяснений по поводу произошедшего.

Если заслуживающего доверия ответа не поступит, что отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием Россией силы на территории Великобритании, сказала Мэй.

Как сообщает АР, Великобритания вызвала российского посла, от которого ожидает объяснений, почему российское нервно-паралитическое вещество было использовано против бывшего шпиона.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

В посольстве РФ в Великобритании сегодня заявили, что британское правительство задает "вредный политический вектор" расследованию отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, что, по мнению российских дипломатов, чревато "более серьезными долгосрочными последствиями" для отношений РФ и Великобритании.

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