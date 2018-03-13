НАТО взаимодействует с Британией в деле Скрипаля - Столтенберг

Использование военного нервно-паралитического вещества - это ужасно и недопустимо, подчеркнул генеральный секретарь НАТО

НАТО обеспокоен сообщениями официального Лондона о применении на территории Британии нервно-паралитического вещества военного назначения и находится в контакте с британским правительством по этому вопросу. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Использование военного нервно-паралитического вещества - это ужасно и недопустимо... Великобритания является очень важным союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Тема дня. Шпионский скандал между РФ и Британией: все подробности

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

Читайте также: Великобритания дала Путину сутки на объяснения по Скрипалю

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.