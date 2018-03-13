РФ грозит солидарный ответ Запада за дело Скрипаля - депутат ФРГ

Россия не может отказаться от сотрудничества в расследовании отравления Сергея Скрипаля, считают в парламенте ФРГ

Запад должен подготовить совместный ответ в случае, если Россия откажется от сотрудничества в расследовании отравления бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом в комментарии Reuters заявил председатель комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Реттген.

Он назвал разумным поведение британского правительства в этой ситуации.

"Выявление российского вещества военного использования означает, что Россия не может отказаться от сотрудничества в расследовании этого вопроса. Если Россия не будет сотрудничать, должна быть совместная реакция Запада", - сказал он.

Представитель Бундестага также сказал, что нельзя исключать и введение новых санкций против России.

Для Великобритании этот инцидент, по мнению Реттгена, должен стать поводом для пересмотра прежней открытости по отношению к Москве.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В МИД РФ назвали заявление британского премьера "цирковым шоу в британском парламенте".

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