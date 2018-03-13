Трамп уволил Тиллерсона: назван новый глава Госдепартамента

Вместо него назначен директор ЦРУ Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря Рекса Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!" - написал Трамп.

Хаспель заявила, что в восторге от продвижения, сообщает The Washington Post.

По словам Хаспель, в течение последних 30 лет она была офицером Центрального разведывательного управления. В 2017 году назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

"Я благодарна президенту Трампу за предоставленную возможность и доверие ко мне..." - сказала она.

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