Трамп заявил о создании космических войск в США

Военный бюджет США в 2019 году составит $716 млрд

В США намерены создать космические войска. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими, передает Fox News.

"Ранее я говорил, что нам необходимо создать новый род войск. Я не был вполне серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создаем космические войска", - подчеркнул Трамп.

По его словам, "космос является таким же полем боя, как земля, воздух и море".

Президент США заявил, что американским военным увеличат зарплаты в следующем году.

Он подчеркнул - это будет самое значительное увеличение их зарплат за последние десять лет.

27 января 2018 года сообщалось, что Трамп хочет увеличить оборонный бюджет страны в 2019 году до $716 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.