Трамп заявил о создании космических войск в США
В США намерены создать космические войска. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими, передает Fox News.
"Ранее я говорил, что нам необходимо создать новый род войск. Я не был вполне серьезен, но теперь я думаю, что это отличная идея. Мы создаем космические войска", - подчеркнул Трамп.
По его словам, "космос является таким же полем боя, как земля, воздух и море".
Президент США заявил, что американским военным увеличат зарплаты в следующем году.
Он подчеркнул - это будет самое значительное увеличение их зарплат за последние десять лет.
27 января 2018 года сообщалось, что Трамп хочет увеличить оборонный бюджет страны в 2019 году до $716 млрд.
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