Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии

Кандидатуру главы Христианско-демократического союза поддержали 364 депутата бундестага

Бундестаг Германии избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Кандидатуру главы Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще девять человек воздержались.

Сегодня Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду, 14 марта, состоится первое заседание правительства.

5 марта 2018 года Штайнмайер предложил кандидатуру Меркель на пост федерального канцлера.

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