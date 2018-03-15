У берегов Флориды разбился военный самолет
15.03.2018 03:33
На борту самолета были два человека, спасатели их нашли, но об их состояниии ничего не известно
Фото: CNN
У берегов штата Флорида, США потерпел крушение истребитель F/A-18 Военно-морских сил Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.
Крушение произошло в районе островов Ки-Уэст. Его причина выясняется.
На борту были два человека, спасатели их нашли и доставили в больницу. В каком они состоянии - неизвестно.
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