У берегов Флориды разбился военный самолет

На борту самолета были два человека, спасатели их нашли, но об их состояниии ничего не известно

Фото: CNN

У берегов штата Флорида, США потерпел крушение истребитель F/A-18 Военно-морских сил Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN.

Крушение произошло в районе островов Ки-Уэст. Его причина выясняется.

На борту были два человека, спасатели их нашли и доставили в больницу. В каком они состоянии - неизвестно. Читайте также: В Турции упал военный самолет, пилоты погибли

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