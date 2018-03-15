Джонсон: Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России
Отравление Сергея Скрипаля - это сигнал инакомыслящим в самой России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Deutsche Welle.
Это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - написал Джонсон в колонке для издания The Washington Post.
По словам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и "безрассудного поведения Владимира Путина".
Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы", - пишет он.
С отравлением Скрипаля Джонсон связывает и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие.
"Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле", - написал Джонсон.
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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
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