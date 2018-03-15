Джонсон: Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России

По словам главы британского МИД, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и безрассудного поведения Путина

Отравление Сергея Скрипаля - это сигнал инакомыслящим в самой России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Deutsche Welle.

Это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях усиливающихся репрессий в путинской России. Месседж однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - написал Джонсон в колонке для издания The Washington Post.

По словам главы британского МИДа, это преступление ложится в общую картину нарушений Кремлем международного права и "безрассудного поведения Владимира Путина".

Существует "общая линия, объединяющая отравление в Солсбери с аннексией Крыма, кибератаками в Украине, хакерским взломом парламента Германии и российским вмешательством России в зарубежные выборы", - пишет он.

С отравлением Скрипаля Джонсон связывает и поддержку Путиным сирийского президента Башара Асада, использующего химическое оружие.

"Насколько проще для государства развернуть химическое оружие, если его правительство не просто допустило, но и пыталось скрыть его использование другими? Я бы отметил связь между попустительством Путина зверствам Асада в Сирии и готовностью российского государства использовать химическое оружие на британской земле", - написал Джонсон.

Читайте также: Британия в Совбезе ООН: У России есть опыт в убийствах

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читайте также: Дело Скрипаля: Британия высылает два десятка дипломатов РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.