Президент Словакии согласился принять отставку правительства

Андрей Киска предоставил мандат на формирование нового правительства однопартийцу Роберта Фицо - Петеру Пеллегрини

Президент Словакии Андрей Киска согласился принять отставку премьер-министра Роберта Фицо и правительства в целом, как только прошение будет подано официально. Об этом сообщает DW.

При этом, согласно сообщению, Киска предоставил мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини. Сохранение за социал-демократами права на выдвижение кандидатуру следующего руководителя правительства является условием отставки Фицо.

Пеллегрини занимал должность вице-премьера в правительстве Фицо.

Он добавил, что три партии правительственной коалиции сообщили, что у них есть поддержка большинства в парламенте для утверждения нового правительства.

При реализации такого сценария Словакии удастся избежать досрочных выборов.

Это происходит на фоне политического скандала, вызванного убийством журналиста Яна Кучака.

25 февраля 2018 года Кучака и его девушку нашли убитыми в их собственном доме.

Последнее, незавершенное расследование журналиста касалось проникновения итальянских бизнесменов, которых связывают с калабрийской мафией "Ндрангета", в сельскохозяйственную и энергетическую отрасли Словакии.

В феврале 2018-го из-за этого случая в отставку ушел министр культуры Словакии Марек Мадарик.

12 марта о своей отставке заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

19 марта парламент Словакии проголосует по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Роберту Фицо.

Вчера Фицо заявил, что готов уйти в отставку.

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