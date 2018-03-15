Конфликт Британии и РФ: Путин провел заседание Совбеза

"Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной", - заявили в Кремле

В Москве прошло заседание Совета безопасности РФ под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В контексте международных дел состоялось детальное обсуждение ситуации, возникшей в российско-британских отношениях на фоне так называемого "дела Скрипаля", - сказано в сообщении.

Пресс-служба Кремля отметила, что "была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной".

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление о нападении с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, заявив, что ответственность России является "единственным правдоподобным объяснением".

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