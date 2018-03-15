Орбан: Западная Европа переживает вторжение мигрантов

Премьер-министр Венгрии опасается, что скоро коренные европейцы окажутся в меньшинтсве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал апокалиптический прогноз по поводу будущего Западной Европы, заявив, что страны ЕС переживают вторжение мигрантов, а европейцы скоро станут меньшинством. Об этом сообщает The Associated Press.

Орбан выступил в четверг, 15 марта, на митинге за три недели до парламентских выборов в Венгрии и заявил, что Западная Европа "подняла руки вверх" под натиском массовой миграции из Африки и Ближнего Востока.

"Молодежь Западной Европы еще при жизни увидит, как станет меньшинством в своей стране и потеряет единственное место в мире, которое они зовут домом", - сказал премьер-министр Венгрии.

В риторике своей предвыборной кампании Орбан сосредоточился на блокировании иммиграции, надеясь получить голоса избирателей для третьего срока подряд.

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Ранее Facebook удалил видео, снятое и опубликованное главой кабинета премьер-министра Венгрии, в котором он пытался изобразить страх "белых" австрийцев перед мусульманскими мигрантами. Янош Лазар сам снял этот ролик в Вене специально для венгерского электората в преддверие выборов в рамках антииммигрантской кампании партии Фидес Виктора Орбана.

Комментарии Лазара вызвали недовольство и в мэрии Вены. Ренате Браунер, исполнительный городской советник, написала в Twitter, что она была "сбита с толку и потрясена" заявлениями Лазара, назвав их "печальным примером ксенофобии". Агентства ООН обвинили венгерское правительство в расизме.

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