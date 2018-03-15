США обвинили РФ в кибератаках на свою критическую инфраструктуру

Это первый раз, когда Соединенные Штаты публично обвинили Россию в попытке взломать американскую энергетическую инфраструктуру

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг обвинила российское правительство в причастности к кампании кибератак против критической инфраструктуры США, включая ядерные объекты. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, это первый раз, когда Соединенные Штаты публично обвинили Россию в попытке взломать американскую энергетическую инфраструктуру.

Министерство национальной безопасности и ФБР заявили, что "многоступенчатая кампания вторжения хакеров российского правительства" была нацелена на сети небольших коммерческих объектов, где они внедрили вредоносное программное обеспечение и получили удаленный доступ в энергетический сектор.

Согласно сообщениям, начиная с марта 2016 года, а возможно и ранее, российские правительственные хакеры атаковали государственные структуры и несколько важных инфраструктурных секторов США, включая энергетические, ядерные, коммерческие объекты.

Пока неясно, какое влияние эти нападения оказали на энергетические и промышленные фирмы США, отмечает издание.

В феврале США обвинили Россию в кибератаке вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру.

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