Панамский скандал: юрфирма Mossack Fonseca объявила о закрытии

Закрытие связано с экономическим и репутационным ущербом после вскрытия Панамского архива

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, которая оказалась в центре оффшорного скандала после раскрытия так называемого Панамского архива, объявила о своем закрытии. Об этом сообщает Reuters.

"Кампания, развернутая в СМИ, финансовый кризис и некоторые действия панамских властей нанесли нам необратимый ущерб", сказано в заявлении фирмы.



Также сказано, что фирма что продолжит "борьбу за справедливость" и будет с властями и другими общественными и частными группами.

В прошлом месяце панамские прокуроры совершили набег на офисы Mossack Fonseca. Они искали возможные связи с бразильской инжиниринговой компанией Odebrecht. Бразильская строительная фирма призналась в подкупе чиновников в Панаме и других странах для получения контрактов в регионе в период с 2010 по 2014 год.



Рамон Фонсека, партнер в Mossack Fonseca, отрицал, что его фирма имеет связь с компанией, обвиняя президента Панамы Хуана Карлоса Варела в прямом получении денег от нее.



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3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от неизвестного 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

После публикации Панамского архива, президент Украины Петр Порошенко и его адвокаты заявляли, что оффшоры - это способ передать кондитерский бизнес (компанию Roshen) в слепой траст. Однако, согласно материалам из Райского архива, Порошенко хотел использовать офшоры не для вывода бизнеса в слепой траст или его продажи, а для оптимизации налогов. Офшорные компании, вероятнее всего, нужны были для избежания выплаты налогов в случае продажи бизнеса или получения прибыли от него. Такие выводы были сделаны из переписки между представителями президента и компании Appleby с острова Мэн. Эта компания отказалась работать с Порошенко, после чего он и обратился к панамскому регистратора офшоров Mossack Fonseca. Именно его архив стал известным как Panama Papers.



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