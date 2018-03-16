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В Ираке упал американский военный вертолет

16.03.2018 04:59
Отмечается, что он не был на боевом задании
В Ираке упал американский военный вертолет
Фото: United States Department of Defense

Американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk потерпел крушение в западном Ираке вблизи границы с Сирией. Об этом сообщает журналист телеканала АBC. 

Согласно сообщению нескольких американских военных чиновников, на борту вертолета находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно. 

Отмечается, что вертолет не был сбит.

 


CNN сообщает, со ссылкой на сотрудника министерства обороны США, что были "вероятные смертельные случаи", и что спасательная команда была на месте в течение часа. Однако сказано, что вертолет не был на боевой миссии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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