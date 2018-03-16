В Ираке упал американский военный вертолет

Отмечается, что он не был на боевом задании

Американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk потерпел крушение в западном Ираке вблизи границы с Сирией. Об этом сообщает журналист телеканала АBC.

Согласно сообщению нескольких американских военных чиновников, на борту вертолета находились семь человек. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.

Отмечается, что вертолет не был сбит.





CNN сообщает, со ссылкой на сотрудника министерства обороны США, что были "вероятные смертельные случаи", и что спасательная команда была на месте в течение часа. Однако сказано, что вертолет не был на боевой миссии.

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