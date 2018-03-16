Топ-чиновники КНДР и Швеции обсудили подготовку встречи с Трампом

Ситуация на Корейском полуострове с точки зрения безопасности представляет интерес для всех

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо провел в Стокгольме переговоры с высокопотавленными чиновниками Швеции. Об этом сообщает AFP.

Ри встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном и министром иностранных дел Маргот Вальстрем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп согласился на переговоры с северокорейским лидером.

СМИ предполагают, что Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР в преодолении корейского кризиса. Тем не менее МИД скандинавской страны отказывается комментировать тему переговоров.

Перед встречей с Ри министр Вальстрем отметила необходимость диалога, но признала, что власти Швеции не настолько наивны, чтобы считать, что могут решить мировые проблемы. При этом глава шведского внешнеполитического ведомства выразила готовность максимально использовать контакты Швеции.

Она добавила, что ситуация на Корейском полуострове с точки зрения безопасности представляет интерес для всех.

Читайте также: Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Швеция имеет давние связи с Северной Кореей. Ее дипломатическое представительство в Пхеньяне, которое было открыто в 1975 году, стало первым западным посольством, созданным в КНДР. Оно представляет также интересы США, Канады и Австралии, а шведские дипломаты играют ключевую посредническую роль.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.