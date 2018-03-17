Авто с палестинскими номерами протаранило израильских солдат

Прошло ровно 100 дней с момента объявления США о намерении перенести посольство в Иерусалим

В пятницу вечером, 16 февраля, автомобиль с палестинскими номерами протаранил группу израильских военнослужащих на западном берегу реки Иордан, в результате чего погибли два солдата и двое получили ранения. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.



В пресс-службе ведомства уточнили, что атака произошла у поселения Мево-Дотан к юго-западу от палестинского города Дженин. Злоумышленником оказался 26-летний житель одного из местных поселений.



"Палестинский террорист совершил наезд на солдат IDF, которые охраняли маршруты, прилегающие к общине Мево-Дотан, к западу от Дженина. Террорист был ранен и доставлен в больницу. Его допрашивают. Войска IDF обследуют район", - говорится в сообщении.





Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя нападение, заявил, что террорист должен получить максимальное наказание - смертную казнь.

По его словам, дом палестинца будет уничтожен, а всех его сообщников ожидает возмездие.



NEWSru Israel пишет, что в группировке Хамас отметили, что наезд на военнослужащих Армии обороны Израиля был осуществлен неслучайно, поскольку прошло ровно 100 дней с момента объявления президентом США Дональдом Трампом о намерении перенести американское посольство в Иерусалим.



В Хамасе выразили удовлетворение терактом, но ответственность за атаку брать не стали.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В дальнейшем туда из Тель-Авива должно переехать посольство Соединенных Штатов.

Решение американского лидера вызвало волну протестов в Палестинской автономии и ряде мусульманских стран. Инициативу Трампа раскритиковали в Евросоюзе и ООН.

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