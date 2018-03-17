Друга Березовского в Лондоне задушили поводком для собак - СМИ

Полицейские говорят об отсутствии свидетельств того, что смерть Глушкова и покушение на Сергея Скрипаля связаны

Британские следователи считают, что бизнес-партнер Бориса Березовского, россиянин Николай Глушков был задушен поводком для выгула собак. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник.

Издание пишет, что, по данным полиции, нет свидетельств того, что смерть Глушкова и покушение на Сергея Скрипаля связаны, однако это убийство несомненно внесет дополнительную напряженность в британско-российские отношения.

13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг Березовского бизнесмен Николай Глушков.

16 марта Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по факту покушения на убийство дочери Скрипаля Юлии в британском Солсбери, а также по факту убийства Глушкова.

После этого появилось сообщение британской полиции о том, что россиянин был задушен. Открыто дело по статье Убийство.

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