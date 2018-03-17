Создатель Новичка: Вещество могут синтезировать в США и Китае

Ученый сообщил, что в своей книге 2007 года опубликовал формулу Новичка

Вещество нервно-паралитического действия Новичок, которым в Британии был отравлен бывший российский шпион Сергей Скрипаль, могут синтезировать в США и Китае. Об этом в интервью ВВС заявил один из создателей Новичка Вил Мирзаянов.

На вопрос журналиста, можно ли вещество синтезировать не в России, он ответил: "Можно, но только высококвалифицированному научно-техническому персоналу, который уже имеет опыт - необязательно с Новичком - с боевыми отравляющими веществами".

Мирзаянов считает, что вещество могут синтезировать в США.

"Ну, тут есть несколько этих центров. Скажем, в Эджвилле (штат Делавэр) могли это делать, почему бы нет. Там очень квалифицированные химики. Это запросто", - сказал ученый.

"Где еще? В Китае, конечно. Там очень сильные химики", - добавил Марзаянов.

Ученый сообщил, что в своей книге 2007 года опубликовал формулу Новичка. Тогда его пытались отговорить от этого, ссылаясь на опасность использования формулы террористами. Однако Марзаянов отверг эти опасения.

"Для меня, и для опытного химика, это смешно. Я-то знаю лучше - никакой террорист на это дело не пойдет, потому что он сам себя и убьет. И у них [террористов] нет такого уровня ученых, как в России, как в Соединенных Штатах. Поэтому террористы не могут этого сделать, и никакой опасности нету", - сказал химик.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства", отметив, что использованное при покушении вещество было разработано в России.

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