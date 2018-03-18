Экс-сотрудник ФБР сообщил Мюллеру о связях Трампа с РФ - СМИ

Бывший заместитель главы ФБР передал спецпрокурору по расследованию связей с РФ информацию о Трампе, которая "могла бы помочь расследованию"

Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб владеет информацией о деятельности американского президента Дональда Трампа. Эти данные он передал в офис специального прокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

Информаиция содержится в неких заметках, подобных тем, которые делал бывший глава ФБР Джеймс Коми. Как уточняет СМИ, эта информация "могла бы повлиять на расследование спецпрокурора связей Трампа с Россией".

Маккейба и еще ряд сотрудников американских ведомств уволили несколько дней назад. Как сообщалось, экс-заместителя главы ФБР уволили всего за несколько дней до выхода на пенсию.

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