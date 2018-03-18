РФ 10 лет изучала доставку ядов и запасалась Новичком - Джонсон

Глава МИД Британии заявил о наличии доказательств, что Россия на протяжении последних 10 лет исследовала способы доставки ядовитых веществ для убийств

У Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества Новичок, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, а также изучала способы доставки ядов для убийств. Об этом заявил глава британского МИДа Борис Джонсон в интервью Би-би-си.

По словам Бориса Джонсона, ответ России не похож на реакцию страны, искренне считающей себя непричастной. Он назвал ответные заявления российских властей смесью самодовольного сарказма, отрицания и утаивания.

"На самом деле у нас есть полученные за последние 10 лет свидетельства того, что Россия не только исследовала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях убийства, но и создавала запасы Новичка", - заявил Джонсон.



По его словам, в понедельник в Лондон прибудет группа международных экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которой будут предоставлены для изучения образцы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Результаты могут быть готовы не раньше, чем через две недели.

Также он сказал, что в ближайшие дни Национальный совет безопасности Великобритании рассмотрит целесообразность введения новых санкций в отношении Москвы в ответ на высылку британских дипломатов, закрытие генконсульства Британии в Санкт-Петербурге и прекращение деятельности в РФ Британского совета.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. До сих пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвалаотравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства", отметив, что использованное при покушении вещество было разработано в России.

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