Британский парламент предлагает перенести дату Brexit

Брюссель и Лондон не могут сойтись в принципиальных вопросах, поэтому британский парламент предлагает продлить переходной период

Комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза из-за затягивания переговоров. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Стороны не могут согласовать некоторые ключевые вопросы, например, границы между Северной Ирландией и Ирландией.



Если до октября 2018 года не будут определены ключевые аспекты будущего партнерства, комитет предлагает расширить сроки переходного периода. Этот период, во время которого Лондон и Брюссель должен договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, продлится до 29 марта 2019 года.

В феврале Европейский Союз заявил, что хочет иметь возможность ограничивать доступ Великобритании к европейскому внутреннему рынку, если Лондон будет нарушать согласованные условия процедуры выхода из ЕС Brexit в переходный период.

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