В Копенгагене на посольство Турции напали с коктейлями Молотова

Нападение привело к небольшому повреждению фасада здания, жертв и пострадавших, поскольку на момент атаки в посольстве никого не было

В датской столице в понедельник утром двое мужчин с бутылками с зажигательной смесью напали на здание посольства Турции, пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Дании.

"По меньшей мере двое людей напали с бутылками с зажигательной смесью на посольство Турции в Копенгагене", - говорится в сообщении.

Нападение привело к небольшому повреждению фасада здания. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Полиция ведет расследование на месте происшествия.

Фото: twitter.com/khalid_pk

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