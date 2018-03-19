Дело Скрипаля: связи с убийством соратника Березовского не нашли

Полиция призвала граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию

Следователи Скотланд-Ярда не обнаружили признаков связи между убийством российского бизнесмена Николая Глушкова и отравлением бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава контртеррористического командования полиции Лондона Кларк Джаретт, передает Sky News.

По словам Джаретта, расследование убийства Глушкова продолжается, полиция выслушала ряд свидетельств и изучает более 400 вещественных доказательств. Признаки насильственного проникновения в дом пока не обнаружены, судмедэксперты продолжают работу.

Полиция призвала граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь расследованию.

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5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. Позже появилось сообщение британской полиции о том, что россиянин был задушен. Открыто дело по статье Убийство.

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