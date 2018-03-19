В США 9-летний мальчик застрелил свою 13-летнюю сестру
В штате Миссисипи, США, 9-летний мальчик застрелил из пистолета свою 13-летнюю сестру. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Согласно сообщению, конфликт между детьми возник тогда, когда девочка отказалась дать своему брату поиграть в видеоигру. После этого он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета.
Мать мальчика во время убийства находилась в другой комнате.
Девочка умерла в больнице Мемфиса, сообщили в полиции.
Как отмечает агентство, пока неясно, какие последствия ждут ее брата.
Полиция выясняет, как ребенку удалось достать оружие.
По словам местного шерифа, в его округе ранее не было случаев, чтобы ребенок в таком возрасте стреляет в других детей.
14 марта ученики американских школ вышли на акцию протеста против свободного владения оружием в США и насилия в школах.
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