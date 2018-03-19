Пучдемон решил не настаивать на независимости Каталонии

По мнению бывшего главы правительства Каталонии, наиболее эффективной и привлекательной может оказаться швейцарская модель

Большинство каталонцев могут поддержать федеральную автономию швейцарского типа, а не полную независимость. Такое мнение во время выступления в Женеве на фестивале фильмов о правах человека высказал бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает ВВС.

Пучдемон заявил, что независимость Каталонии может оказаться не единственным вариантом развития ситуации. Это заявление может свидетельствовать об изменении позиции каталонского, ранее ратовавшего исключительно за полную независимость региона.

"Возможно, (среди прочих способов) швейцарская модель является наиболее эффективной и привлекательной", - сказал Пучдемон.

В Швейцарии - сильно децентрализованное правительство, с правительствами регионов (кантонов), имеющими значительную власть во многих сферах, в том числе финансовой.

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Ранее сообщалось, что парламент Каталонии отложил на неопределенный срок голосование за нового главу правительства автономии.

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