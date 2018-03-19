Трамп не поздравит Путина с переизбранием - Белый дом

США не удивлены результатами голосования

Президент США Дональд Трамп отказался поздравлять вновь переизбранного на посту главы РФ Владимира Путина, заявив, что результаты голосования не стали для США сюрпризом. Об этом представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолета, передает The New York Times.



Отмечается, что Трамп не будет звонить Путину, чтобы поздравить его с переизбранием.



"Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем налагать санкции, когда Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможности для совместной работы, которая может послужить нашим интересам", - заявил Джидли.



"Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Напомним, по итогам посчитанных 99,75%, Путин набирает больше 76,67 % голосов, на втором месте Павел Грудинин, у которого 11,79% ,у Владимира Жириновского - 5,66% у Ксении Собчак - 1,67%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах и напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии.



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