Россия списала странам Африки долги в $20 млрд

Постпред РФ при ООН заявил, что Москва обеспокоена "деградацией обстановки" в Конго

Россия списала беднейшим странам Африки долги на сумму более $20 млрд. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбезоа по ситуации в Демократической Республике Конго, передает рупор Кремля ТАСС.



"Наша страна предпринимает меры по облегчению долгового бремени государств Африки. К настоящему времени в рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью списан основной долг на сумму более $20 млрд", заявил он.



Полянский также сказал, что Москва обеспокоена "деградацией обстановки" в Конго.



По его словам, что РФ выделяет средства на осуществление международных программ содействия Африке по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы и Международной организации гражданской обороны.



"Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше $60 млн", - добавил он.



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