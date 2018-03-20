USD:  26.36  26.71   EUR:  32.29  32.90  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Россия списала странам Африки долги в $20 млрд

20.03.2018 02:38
Постпред РФ при ООН заявил, что Москва обеспокоена "деградацией обстановки" в Конго
Россия списала странам Африки долги в $20 млрд
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Россия списала беднейшим странам Африки долги на сумму более $20 млрд. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбезоа по ситуации в Демократической Республике Конго, передает рупор Кремля ТАСС.

"Наша страна предпринимает меры по облегчению долгового бремени государств Африки. К настоящему времени в рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью списан основной долг на сумму более $20 млрд", заявил он.

Полянский также сказал, что Москва обеспокоена "деградацией обстановки" в Конго. 

По его словам, что РФ выделяет средства на осуществление международных программ содействия Африке по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы и Международной организации гражданской обороны.

"Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше $60 млн", - добавил он.

Читайте также: В РФ экономят на еде заключенных и отдают деньги в казну - ФСИН

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 