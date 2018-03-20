Сын Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Представитель Сайфа аль-Ислама Каддафи заявил, что тот стремится к спасению страны

Сын сверженного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сайф аль-Ислам решил выдвинуть свою кандидатуру на досрочных президентских выборах в Ливии. Об этом сообщил представитель Каддафи Айман Бурас, передает Middle East Eye.

"Сайф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - заявил Бурас.

Диктатор Муаммар Каддафи правил в Ливии 43 года и был убит повстанцами в октябре 2011 года. После его свержения в стране образовалось два центра силы: международно признанное правительство Файеза Сарраджа в Триполи и Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, базирующаяся в Тобруке.

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