Сын Муаммара Каддафи баллотируется в президенты Ливии
Сын сверженного ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сайф аль-Ислам решил выдвинуть свою кандидатуру на досрочных президентских выборах в Ливии. Об этом сообщил представитель Каддафи Айман Бурас, передает Middle East Eye.
"Сайф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - заявил Бурас.
Диктатор Муаммар Каддафи правил в Ливии 43 года и был убит повстанцами в октябре 2011 года. После его свержения в стране образовалось два центра силы: международно признанное правительство Файеза Сарраджа в Триполи и Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, базирующаяся в Тобруке.
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