Расследование дела Скрипаля может длиться не один месяц - полиция

Британские правоохранители признают, что дело одно из самых сложных и невозможно на данном этапе установить временные рамки расследования

Расследование дела об отравлении экс-шпиона из РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания), вероятно, будет длится несколько месяцев. Об этом заявила пресс-служба Скотлэнд-Ярда.

"Это одно из крупнейших и самых тяжелых расследований, которые проводило британское управление по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.

"Следствие, скорее всего, займет много месяцев", - отметили в полиции, уточнив, что контртеррористическое подразделение привлекалось к расследованию пяти главных нападений в Британии в прошлом году. Британские правоохранители сообщили, что в районе Солсбери специалисты-поисковики в защитном снаряжении продолжают проводить "тщательный, систематический поиск доказательств в поддержку расследования", и на этом этапе невозможно установить временные рамки того, как скоро они могут закончиться.

"Это чрезвычайно сложное расследование, и полиция и партнеры продолжают решать ряд уникальных и сложных вопросов. Около 250 детективов продолжают работать круглосуточно при поддержке целого ряда экспертов и партнеров", - отмечается в заявлении.

19 марта, в Великобританию прибыли международные эксперты по химическому оружию, чтобы получить образцы от нервно-паралитического вещества Новичок, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Смотрите также: Россия должна ответить на все вопросы по делу Скрипаля - ЕС

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читайте также: Разработчик "Новичка" о деле Скрипаля: Демонстративная расправа

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.