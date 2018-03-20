В ФРГ запретили носить закрывающие лицо головные уборы за рулем

Запрет на закрывающие лицо головные уборы за рулем служит для установления личности водителя в случае нарушения правил дорожного движения

В Германии запрещено носить закрывающие лицо головные уборы тем, кто находится за рулем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это правило в понедельник, 19 марта, подтвердил Федеральный конституционный суд Германии, отвечая на обращение мусульманки, которая сочла, что запрет нарушает ее право на свободу вероисповедания.

Обратившаяся в суд женщина уже семь лет подряд носит никаб и из-за запрета на подобные закрывающие лицо головные уборы не смогла окончить автошколу. Мусульманка утверждала, что ей - проживающей в сельской местности матери-одиночке - необходимы водительские права, а отказаться от никаба за рулем она не может.

Однако суд счел аргументацию женщину недостаточной, пояснив, что запрет на закрывающие лицо головные уборы за рулем служит для установления личности водителя в случае нарушения правил дорожного движения. Кроме того, подобные головные уборы могут мешать водителю видеть других участников движения.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2017 годав Австрии официально запрещено носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо. Прежде всего, запрет касается таких мусульманских традиционных предметов одежды как бурка и никаб.

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