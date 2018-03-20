Боевики ИГ захватили район под Дамаском: у сил Асада потери

В боях за Кадам погибли по меньшей мере 36 военных и ополченцев проправительственных сил, десятки были ранены или попали в плен к джихадистам

Боевики Исламского государства после нескольких дней боев с сирийскими правительственными войсками захватили район Кадам на юге Дамаска. Режим диктатора Башара Асада направил подкрепление, чтобы вернуть эту территорию под свой контроль, сообщает The Associated Press.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в столкновениях за Кадам погибли по меньшей мере 36 военных и ополченцев проправительственных сил, десятки были ранены или попали в плен к джихадистам.

Этот район на окраине столицы Сирии оставался незанятым, поскольку основные силы и ресурсы режим Асада направил на борьбу с оппозицией, держащей оборону в Восточной Гуте.

Район Кадам на карте региона

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Захватив Кадам, боевики ИГ расширили свое присутствие в южных окрестностях Дамаска. До этого момента джихадисты уже несколько лет контролировали близлежащий город Эль-Хаджар-эль-Асвад и лагерь палестинских беженцев Ярмук в сирийской столице.

О захвате района на юге Дамаска боевики сообщили, опубликовав в Twitter соответствующее заявление.

Долгое время Кадам удерживали сирийские повстанцы, осажденные правительственными силами, однако неделю назад оппозиция сдала эту территорию асадовцам. Более тысячи повстанцев с семьями выехали из Кадама в контролируемые оппозицией районы на севере Сирии, чтобы не подчиняться правительству.

18 марта 2018 года сирийские повстанцы заявили, что сбили самолет армии Асада.

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