Стрельба в школе Мэриленда: ранены три человека

Офицер школьной охраны был быстро оповещен о стрельбе и оперативно принял меры - он, как минимум, один раз выстрелил в нападавшего

В результате стрельбы в средней школе штата Мэриленд, США, ранены двое учеников, а также сам стрелявший. Об этом сообщает NBC News.

Согласно сообщению, один из учеников открыл огонь в коридоре школы незадолго до начала занятий.

По словам местного шерифа Тима Кэмерона, офицер школьной охраны был быстро оповещен о стрельбе и оперативно принял меры - он, как минимум, один раз выстрелил в нападавшего.

Злоумышленник и раненная им девушка госпитализированы в критическом состоянии. Еще один пострадавший ученик находится в стабильном состоянии.

14 марта ученики американских школ вышли на акцию протеста против свободного владения оружием в США и насилия в школах.

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