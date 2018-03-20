Стрельба в школе Мэриленда: ранены три человека
В результате стрельбы в средней школе штата Мэриленд, США, ранены двое учеников, а также сам стрелявший. Об этом сообщает NBC News.
Согласно сообщению, один из учеников открыл огонь в коридоре школы незадолго до начала занятий.
По словам местного шерифа Тима Кэмерона, офицер школьной охраны был быстро оповещен о стрельбе и оперативно принял меры - он, как минимум, один раз выстрелил в нападавшего.
Злоумышленник и раненная им девушка госпитализированы в критическом состоянии. Еще один пострадавший ученик находится в стабильном состоянии.
14 марта ученики американских школ вышли на акцию протеста против свободного владения оружием в США и насилия в школах.
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