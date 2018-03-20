МИД РФ приглашает всех иностранных послов поговорить о Скрипале

В МИД РФ хотят "донести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств" по делу об отравлении экс-шпиона в Британии

Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств на встречу в Москве, посвященную инциденту с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, во встрече будут участвовать руководство и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Захарова сообщила, что такая встреча нужна, чтобы "донести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Ранее Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.

Министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала это заявление "абсурдным". Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем также сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.

Вчера Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России для дачи пояснений. Сегодня российского посла вызвал МИД Чехии.

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