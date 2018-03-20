МИД РФ приглашает всех иностранных послов поговорить о Скрипале
Министерство иностранных дел России пригласило 21 марта послов всех зарубежных государств на встречу в Москве, посвященную инциденту с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, во встрече будут участвовать руководство и эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.
Захарова сообщила, что такая встреча нужна, чтобы "донести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".
Ранее Захарова в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" опровергла разработку яда Новичок в России и СССР. "Наиболее вероятными" источниками происхождения вещества группы Новичок Захарова назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию.
Министр обороны Чехии Карла Шлехтова назвала это заявление "абсурдным". Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем также сочла "неприемлемыми и необоснованными" утверждения российской стороны.
Вчера Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России для дачи пояснений. Сегодня российского посла вызвал МИД Чехии.
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