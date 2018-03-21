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Глава МИД Польши: Политика России представляет угрозу

21.03.2018 11:13
Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе
Глава МИД Польши: Политика России представляет угрозу
Яцек Чапутович (фото - скриншот видео)

Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал политику России угрозой для своей страны. Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме, посвященного целям польской внешней политики, сообщает Европейская правда.

"Угрозой для субъектности Польши в международных отношениях является политика России", - сказал Чапутович.

По его словам, Россия стремится к пересмотру политического порядка в Европе, установленного после 1989 года.

"Инструментами достижения этой цели служат дестабилизация регионов по соседству с Польшей, действия, направленные на обострение политических противоречий внутри отдельных стран и между ними, подрыв трансатлантического единства и углубление раскола в ЕС", - подчеркнул министр.

Среди основных целей Польши Чапутович называет укрепление безопасности в регионе, на что опирается на Североатлантический альянс.

29 января 2018 года Чапутович заявлял, что Польша не признает аннексию Россией Крыма и действия страны-агрессора в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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