В США кремировали тело Чарльза Мэнсона

После церемонии гости вышли на улицу и стали петь песни Мэнсона, а также Beach Boys и Guns ’N Roses

Тело известного американского преступника Чарльза Мэнсона, скончавшегося в тюрьме 20 ноября 2017 года в возрасте 83 лет, было кремировано, а его прах рассеян. Об этом сообщает АР.

Прощание с телом прошло в субботу в похоронном бюро в Калифорнийском городе Портервилль.

По словам пастора Церкви Назарянина Марка Питчера, который председательствовал на церемонии, при кремации тела Мэнсона присутствовали около 20-25 человек, в том числе его внук Джейсон Фримен и жена Фримена Одри.

Пастор отказался сообщить, кто еще участвовал в церемонии, но сказал, что некоторые из них были друзьями Мэнсона.

По информации СМИ, на кремации присутствовали последовательница Мэнсона Сандра Гуд, которая отсидела 10 лет в тюрьме за отправку сотен писем с угрозами руководителям корпораций. Также там была Афтон Элейн Бертон, женщина, с которой Мэнсон был помолвлен в 2014 году, когда ему было 80 лет, а ей 26. Пара так и не поженилась.

Фримен, чей собственный отец, сын Мэнсона, покончил жизнь самоубийством, сказал, что он только несколько лет назад узнал о своей связи с массовым убийцей.

Хозяин похоронного дома сообщил корреспонденту, что после службы, которая, по его словам, прошла в "хиппи-вибрациях", гости вышли на улицу и начали петь песни Мэнсона, Beach Boys и Guns ’N Roses.

Создатель и руководитель секты Семья, члены которой по его приказу в 1969 году совершили ряд жестоких убийств, среди которых убийство жены кинорежиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности, Чарльз Мэнсон 46 лет провел в тюремном заключении и умер 20 ноября 2017 года.

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